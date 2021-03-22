Умерла писательница Наваль ас-Садави

Египетская писательница-феминистка Наваль ас-Саадави умерла на 90-м году жизни, передает издание Masrawy.

В последнее время Наваль ас-Садави тяжело болела.

В 2015 году писательница была номинирована на Нобелевскую премию по литературе, была обладательницей нескольких международных премий за гуманитарную работу. Создала Ассоциацию солидарности арабских женщин, Арабскую ассоциацию за права человека, Ассоциацию санитарного просвещения, Ассоциацию египетских женщин-писательниц; была известна как «Симона де Бовуар арабского мира». В возрасте шести лет подвергнувшись клиторэктомии, она активно выступала против калечащих операций на женских гениталиях.

Кроме того, Наваль ас-Саадави занимала высокие должности в минздравах Каира и Египта и была главным редактором двух медицинских журналов.