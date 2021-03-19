Старший сын Питта и Джоли дал показания против отца в суде

Старший сын голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс дал в суде показания против отца, передает Us Weekly со ссылкой на собственный источник.

Инсайдер заявил, что 19-летний юноша выступил на суде, касающемся опеки над несовершеннолетними детьми. «Показания не лестны по отношению к Брэду. Он не пользуется фамилией Питт и подписывается на неофициальных документах как Джоли. Мэддокс хочет поменять фамилию на Джоли, но Анджелина против», — поделился источник.

Джоли начала развод в сентябре 2016 года. Когда пара рассталась, ФБР и представители опеки не нашли доказательств того, что Брэд Питт применял насилие по отношению к детям.

У Питта и Джоли шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Ранее сообщалось, что Джоли нашла доказательства домашнего насилия со стороны Питта. Предположительно, некоторые из детей выступят в суде.