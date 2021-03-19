Джигурда рассказал об изменившемся отношении к геям и трансгендерным людям

Актер и исполнитель песен Никита Джигурда в беседе с ФАН рассказал о своем изменившемся отношении к гомосексуалам и трансгендерным людям.

Он пересмотрел свои взгляды на ЛГБТ-сообщества после знакомства с на тот момент будущей супругой — олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной. «Она с 16 лет жила во Франции, усвоила толерантность и научила этому меня», — объяснил он. По словам Джигурды, среди друзей Анисиной есть и геи, и трансгендерные люди. «Я даже подумал, что меня троллят, потому что передо мной стояла красивая девчонка, но мне сказали, что в прошлом это был мужчина. В то же время они были замечательными людьми. Я пришел к понимаю того, что, условно говоря, каждый сходит с ума по-своему», — заключил актер, добавив, что человеческие качества таких людей, по его мнению, «очень часто гораздо лучше, чем у ортодоксальных мужчин и женщин».

При этом он уверен, что трансгендерность и гомосексуальность — это «эксперимент, для того, чтобы выжили сильнейшие и вернулись к классике жанра — мужчина и женщина».

В феврале 2021 года Никита Джигурда снова женился на Марине Анисиной.