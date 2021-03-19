Актер Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом

Актер Театра российской армии Виталий Стремовский умер в возрасте 73 лет, сообщил на странице покойного в Facebook его сын Илья Стремовский.

По словам сына, Стремовский болел коронавирусом и скончался в ночь на 19 марта. «К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился», — написал он.

Дата и место прощания с заслуженным артистом России пока неизвестны.

Виталий Стремовский родился 13 июня 1947 года в Москве. После окончания школы-студии МХАТ служил в Театре российской армии. В 1986 году окончил театральное училище имени Щукина и получил режиссерское образование. Поставил спектакли «Старый холостяк и распутники», «Схватка», «Марио и фокусник» и др.

Актер снялся в сериалах «Женские мечты о дальних странах», «Время жестоких», фильмах-спектаклях «Палата номер шесть», «Расстояние в 30 дней», «Васса Железнова», «Детство. Отрочество. Юность».