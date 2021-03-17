Российский сериал «Триада» покажут за рубежом, сообщает телеканал ТНТ со ссылкой на соглашение компаний «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и Armoza Formats.

Уже вышедшие эпизоды комедийного проекта покажут за пределами СНГ. Кроме того формат и сюжет «Триады» будут адаптированы для зрителей разных стран.

По сюжету сериала, спродюсированного Семеном Слепаковым, сразу три женщины одновременно признаются главному герою Толе, что беременны от него. Он приглашает женщин жить всем вместе под одной крышей. В главных ролях в сериале снялись Борис Дергачев, Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова.

Премьера «Триады» в России состоялась 30 сентября 2019 года. Второй сезон шоу выйдет в 2021 году.

Armoza Formats начала свою работу в 2005 году в Израиле, она занимается производством и дистрибуцией развлекательных шоу и сериалов и сотрудничает с HBO, FOX, NBC, BBC, Channel 4 UK и др.

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