Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады. Об этом сообщает Super.ru.

«Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», — сообщил Серебряков.

Ранее Серебряков внес ясность в информацию о своем проживании в Канаде. По его словам, канадского гражданства у него нет — только российское. «Я уехал в Канаду не потому, что там комфортней и сытнее. А потому что, во-первых, там в два раза дешевле жить. И, во-вторых, чтобы мои дети расширили горизонты. Чтобы они увидели: мир большой».