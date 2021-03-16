В Академии художеств назвали выставку экс-чиновницы Васильевой «конем в Сенате»

Ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский в беседе с «Фонтанкой» раскритиковал выставку бывшего главы департамента Минобороны Евгении Васильевой. Сама экспозиция пройдет в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств в Петербурге.

Он отметил, что эта выставка не имеет отношение к академии художеств и ее организацией занимается Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств.

По мнению Михайловского, она дискредитирует современное искусство. «Я категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции. Это, конечно, безобразие», — сказал ректор академии.

Он также сравнил ситуацию с данной экспозицией с рассказом римского писателя и историка Гая Светония об императоре Калигуле, который пообещал ввести в сенат любимого коня.

В 2020 году Евгения Васильева стала почетным членом Академии художеств. Ранее она руководила департаментом имущественных отношений Минобороны. В прошлом Васильева также была фигуранткой громкого дела о мошенничестве. В 2015 году суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Васильеву освободили условно-досрочно.