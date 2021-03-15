Фильм «Манк» Дэвида Финчера лидирует по количеству номинаций на «Оскар»
Данила Титоренко
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Кинокартина «Манк» (Mank, 2020) режиссера Дэвида Финчера лидирует по числу номинаций на награду Американской академии киноискусств «Оскар», сообщает Reuters.
Среди десяти категорий указаны номинации за «лучший фильм», «лучшего режиссера» и актеров — Гарри Олдмана и Аманды Сайфред.
В картине рассказывают судьбу сценариста Германа Дж. Манкевича и его работу над легендарным фильмом «Гражданин Кейн». Сценарий для фильма Дэвида Финчера создал его отец, Джек Финчер, еще в 90-е годы.
Официальная церемония награждения «Оскар» пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе, одновременно в Голливуде в Dolby Theatre и впервые на главном вокзале города, Union Station.
Ранее были объявлены номинанты на «Оскар» за лучший фильм.
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