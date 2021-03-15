Фильм «Манк» Дэвида Финчера лидирует по количеству номинаций на «Оскар»

Кинокартина «Манк» (Mank, 2020) режиссера Дэвида Финчера лидирует по числу номинаций на награду Американской академии киноискусств «Оскар», сообщает Reuters.

Среди десяти категорий указаны номинации за «лучший фильм», «лучшего режиссера» и актеров — Гарри Олдмана и Аманды Сайфред.

В картине рассказывают судьбу сценариста Германа Дж. Манкевича и его работу над легендарным фильмом «Гражданин Кейн». Сценарий для фильма Дэвида Финчера создал его отец, Джек Финчер, еще в 90-е годы.

Официальная церемония награждения «Оскар» пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе, одновременно в Голливуде в Dolby Theatre и впервые на главном вокзале города, Union Station.

Ранее были объявлены номинанты на «Оскар» за лучший фильм.