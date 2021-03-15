«Железная дорога обойдется без него»: DJ Smash оценил победу казахского диджея на «Грэмми»

Российский диджей и музыкальный продюсер Smash высоко оценил работу Иманбека Зейкенова (Imanbek), за которую тот получил премию «Грэмми». В беседе с «Газетой.Ru» Андрей Ширман назвал казахского музыканта невероятно талантливым, а премию заслуженной.

«Его казахский бог наделил талантом и удачей. Сколько музыкантов без образования сейчас, которые делают хорошие работы. А у него уже достаточно работ, и, наверняка, сейчас он уже работает не один, а с sound-продюсерами, потому что можно у него уловить изменения в качестве звука и музыкальной составляющей. Думаю, что он растет, наверное, есть уже и западные контракты. Хочется пожелать ему длинного и долгого пути, а казахская железная дорога, наверное, сможет обойтись без него», – рассказал «Газете.Ru» диджей Smash.

Накануне диджей Imanbek из Казахстана завоевал «Грэмми». Иманбеку Зейкенову всего 20 лет, сейчас он учится в железнодорожном колледже в Казахстане. Жюри национальной премии отметили его ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN. Его ремикс собрал в YouTube больше 145 миллионов просмотров, а также вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100.