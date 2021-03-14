Шатунов рассказал об убийстве участника «Ласкового мая» на его глазах
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Певец Юрий Шатунов рассказал об убийстве бывшего участника группы «Ласковый май», клавишника Михаила Сухомлинова.
«Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».
После этого музыкант вышел во двор и увидел Сухомлинова с простреленной из дробовика шеей. По словам Шатунова, шея приятеля была «как сито».
Он добавил, что клавишник умер у него на руках.
Сухомлинова убили осенью 1993 года около дома Шатунова в возрасте 18 лет. На тот момент клавишник уже покинул коллектив, однако оставался в хороших отношениях с вокалистом.
close