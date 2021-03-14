Шатунов рассказал об убийстве участника «Ласкового мая» на его глазах

Певец Юрий Шатунов рассказал об убийстве бывшего участника группы «Ласковый май», клавишника Михаила Сухомлинова.

«Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

После этого музыкант вышел во двор и увидел Сухомлинова с простреленной из дробовика шеей. По словам Шатунова, шея приятеля была «как сито».

Он добавил, что клавишник умер у него на руках.

Сухомлинова убили осенью 1993 года около дома Шатунова в возрасте 18 лет. На тот момент клавишник уже покинул коллектив, однако оставался в хороших отношениях с вокалистом.