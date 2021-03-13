Умер народный артист России Стахан Рахимов

Народный артист России, певец Стахан Рахимов скончался в возрасте 83 лет, сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня не стало Стахана Рахимова!» – написал Корн.

Он не уточнил причину смерти артиста.

Стахан Рахимов родился в Узбекистане в 1937 году, впоследствии переехал в Москву. С 1963 года вместе со своей женой Аллой Йошпе начал профессиональную эстрадную деятельность. В 1979 году супругам не позволили выехать из страны в Израиль для лечения Йошпе и запретили выступать на сцене.

Концертную деятельность дуэт возобновил только в конце 1980-х годов, в 2002 году Рахимову и Йошпе присвоили звание народных артистов России.

Алла Йошпе скончалась 30 января 2021 года в возрасте 83 лет.