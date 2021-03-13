Картина «Счастливо оставаться» получила премию «Сезар» за лучший фильм

Картине режиссера Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться» присудили главную французскую кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший фильм». Церемонию транслировал Canal+.

Данная лента также стала победителем в номинациях «лучший режиссер» и «лучший сценарий».

Награду за лучшую мужскую роль получил Сами Буажила (фильм «Сын»). Лучшей актрисой была названа Лор Калями за роль в фильме «Антуанетта в Севенне».