Картина «Счастливо оставаться» получила премию «Сезар» за лучший фильм
Антон Демидов
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Картине режиссера Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться» присудили главную французскую кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший фильм». Церемонию транслировал Canal+.
Данная лента также стала победителем в номинациях «лучший режиссер» и «лучший сценарий».
Награду за лучшую мужскую роль получил Сами Буажила (фильм «Сын»). Лучшей актрисой была названа Лор Калями за роль в фильме «Антуанетта в Севенне».