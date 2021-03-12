Покрас Лампас превратил свою работу в виртуальный актив за $28,4 тысяч

Российский художник-каллиграф Покрас Лампас превратил фотографию проекции своей работы в виртуальный актив и продал в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) на онлайн-аукционе Foundation, сообщает ТАСС.

Сумма продажи составила 16 этер (криптовалюта Ethereum) — то есть около $28,4 тыс. «Хотел сделать свой первый NFT-дроп символичным, поэтому выбрал проекцию своего полотна на Чиркейскую ГЭС, крупнейшую гидроэлектростанцию на Северном Кавказе», — объяснил художник в Instagram.

Оригинал картины, по словам автора, был написан на холсте, оцифрован и скорректирован для проекции, после спроецирован на физический объект и снова оцифрован.

В беседе с «Газетой.Ru» Покрас Лампас отметил, что NFT позволяет художникам выставлять свои архивные и/или аукционные работы, реализовывать их в высоком качестве. «Есть подводные камни — это в целом блокчейн. Когда спрос повышается, повышается комиссия. Из-за этого многие художники сталкиваются с тем, что не могут выставить свою работу. Они просто не готовы нести расходы», — сказал художник, добавив, что сейчас появляются первые фонды, которые помогают художникам предложить свои проекты у них на цифровой площадке, покрывая комиссию. «Это мой первый опыт такого рода. Очень интересный», — заключил Покрас Лампас.

Токены NFT используются для приобретения или передачи прав на виртуальную собственность.

Ранее сообщалось, что картину Бэнкси сожгли и превратили в цифровой актив.