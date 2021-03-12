«Дукалисом называть перестали»: Селин — о роли в «Улицах разбитых фонарей»

Отмечающий 60-летие актер Сергей Селин в беседе с изданием «СтарХит» рассказал о своей роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей».

По словам артиста, раньше на улице его часто называли Дукалисом. «К 60 годам Дукалисом называть перестали. Раньше могли подойти или крикнуть, вести себя панибратски. Да, был момент, когда меня это обижало — неужели мы на веки вечные останемся Лариными, Дукалисами? Ведь и после этого были работы неплохие. Но сейчас уже почти всегда подходят и называют по имени и отчеству», – поделился он.

Селин уточнил, что семь из десяти подходящих к нему на улице человек называют его Дукалисом. Сериал «Улицы разбитых фонарей» актер считает первым в своем роде. «Мы протоптали эту дорожку. Как сказал один из артистов, «все мы вышли из «Улиц...», – вспоминает артист.

Сейчас Сергей Селин занимается бизнесом и продолжает сниматься в кино.