Дауни-младший претендует на «Золотую малину» за плохую игру в «Докторе Дулиттле»

Фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и сыгравший в нем актер Роберт Дауни — младший вошли в число номинантов на антипремию «Золотая малина» (Razzies Award), сообщает The Hollywood Reporter.

В категории «Худший фильм» на антипобеду также претендуют картины «365 дней», «Остров фантазий», «Мьюзик» и «Абсолютное доказательство».

Помимо Дауни-младшего в номинации «Худший актер» представлены Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»), Микеле Морроне («365 дней»), Майк Линделл («Абсолютное доказательство») и Дэвид Спейд («Не та девушка»).

В категории «Худшая актриса» названы Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел»), Кэти Холмс («Кукла 2: Брамс»), Кейт Хадсон («Мьюзик»), Лорен Лапкус («Не та девушка») и Анна Мария Сиклуцка («365 дней»).

В 2020 году киномюзикл «Кошки» забрал шесть статуэток «Золотой малины».