Дауни-младший претендует на «Золотую малину» за плохую игру в «Докторе Дулиттле»

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Кадр из фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2020) Кадр из фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2020)
Кадр из фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2020)
Universal Pictures

Фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и сыгравший в нем актер Роберт Дауни — младший вошли в число номинантов на антипремию «Золотая малина» (Razzies Award), сообщает The Hollywood Reporter.

В категории «Худший фильм» на антипобеду также претендуют картины «365 дней», «Остров фантазий», «Мьюзик» и «Абсолютное доказательство».

Помимо Дауни-младшего в номинации «Худший актер» представлены Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»), Микеле Морроне («365 дней»), Майк Линделл («Абсолютное доказательство») и Дэвид Спейд («Не та девушка»).

В категории «Худшая актриса» названы Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел»), Кэти Холмс («Кукла 2: Брамс»), Кейт Хадсон («Мьюзик»), Лорен Лапкус («Не та девушка») и Анна Мария Сиклуцка («365 дней»).

В 2020 году киномюзикл «Кошки» забрал шесть статуэток «Золотой малины».