Актер Владимир Долинский попал в ДТП в Москве

Актер Владимир Долинский попал в ДТП в центре Москвы, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что во время аварии столкнулись четыре автомобиля, а за рулем якобы находилась супруга артиста. Авария могла произойти из-за того, что у одного из водителей случился приступ эпилепсии, вследствие чего он въехал в другую машину.

Предположительно, в результате ДТП пострадал один человек. Экстренные службы были направлены на место происшествия.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Деффчонки» попала в аварию в Москве.