Министр культуры Крыма нецензурно прервала выступление главы полуострова

Министр культуры Крыма Арина Новосельская прервала правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением, передает РИА «Новости».

Выругалась она во время выступления главы Крыма Сергея Аксенова. «...Твою мать, поставили как обезьяне», — сказала она.

Аксенов сделал Новосельской замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование.

Новосельская объяснила свое поведение проблемами с техникой и извинилась. «Извините, пожалуйста, коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась», — сказала она.

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