Министр культуры Крыма нецензурно прервала выступление главы полуострова
Елена Арнольдова
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Министр культуры Крыма Арина Новосельская прервала правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением, передает РИА «Новости».
Выругалась она во время выступления главы Крыма Сергея Аксенова. «...Твою мать, поставили как обезьяне», — сказала она.
Аксенов сделал Новосельской замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование.
Новосельская объяснила свое поведение проблемами с техникой и извинилась. «Извините, пожалуйста, коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась», — сказала она.
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