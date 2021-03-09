Фильм «Дорогие товарищи» Кончаловского вошел в шорт-лист премии BAFTA

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Кадр из фильма «Дорогие товарищи» (2020) Кадр из фильма «Дорогие товарищи» (2020)
Кадр из фильма «Дорогие товарищи» (2020)
Продюсерский центр Андрея Кончаловского

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший неанглоязычный фильм». Об этом в Facebook сообщил сам режиссер.

Он назвал это известие радостным и уточнил, что победителей премии объявят 11 апреля.

Фильм «Дорогие товарищи!» посвящен событиям 1962 года, известным как «Новочеркасский расстрел».

Сюжет фильма разворачивается в 1962 году, в его основу легла реальная история о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. «Дорогие товарищи!» вышли в широкий прокат в России 12 ноября.

Генеральным продюсером «Дорогих товарищей» стал бизнесмен и меценат Алишер Усманов.

Ранее сообщалось, что фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Кончаловского вошел в шорт-лист премии «Оскар».