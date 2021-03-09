Азиза призналась, что Киркоров хотел на ней жениться

Певица Азиза рассказала о своем романе с эстрадным исполнителем Филиппом Киркоровым.

По словам Азизы, она познакомилась с Киркоровым в 1987 году, когда она приехала в Москву на отбор музыкального конкурса в Юрмале. Через несколько месяцев после победы на конкурсе Киркоров пригласил ее вместе выступать. «Все цветы, которые ему дарили, он приносил в мой номер — по десять ведер букетов у меня было каждый день! Он периодически уезжал в Болгарию, откуда привозил мне в подарок кожаные куртки, джинсы, платья», — цитирует певицу сайт kp.ru.

Также, призналась артистка, Киркоров познакомил ее со своей мамой и в 1990 году сделал ей предложение. «Моя мама, которой он тоже всегда передавал охапки роз, сказала: «Я вас благословляю!», — говорит певица. Однако свадьба не состоялась — у Азизы начался роман с ее концертным директором Игорем Малаховым.

Ранее выступавшая в образе Пингвина Азиза прокомментировала свой уход из «Маски».