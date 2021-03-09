Сериал по «Талисману» Стивена Кинга выйдет на Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустит сериал по книге Стивена Кинга и Питера Страуба «Талисман», сообщает Deadline.

Продюсерской поддержкой шоу займутся компании Стивена Спилберга Amblin Television и Paramount Television Studios, над сериалом будут работать создатели «Очень странных дел» — братья Даффер.

Стивен Кинг является обладателем прав на экранизацию «Талисмана» с 1982 года — он заявил о правах за два года до публикации романа. Главный герой книги — мальчик Джек, которому нужно противостоять сверхъестественному и вполне реальному злу и спасти маму.

Когда состоится премьера нового сериала и кто сыграет в нем главные роли, пока неизвестно.

Ранее появились первые кадры сериала Netflix по комиксу «Наследие Юпитера».