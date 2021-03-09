«Сразу сделали операцию»: менеджер рассказала о болезни Татьяны Поляковой

Менеджер Татьяны Поляковой Валерия Сергеева в беседе с «Рен ТВ» рассказала о болезни скончавшейся писательницы.

По словам Сергеевой, Полякова была дисциплинированным человеком и ответственно относилась к лечению в онкологическом диспансере. «Ей сразу сделали операцию, когда это стало известно. Операция была сделана прекрасно, потом поддерживающие процедуры она все всегда проходила», — поделилась она.

Прощание с Татьяной Поляковой состоится 10 марта во Владимире.

Автор детективных романов скончалась 8 марта. О ее смерти стало известно на следующий день.

Полякова написала более 90 книг. Регулярно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. По ее книгам сняты такие фильмы, как «Тонкая штучка», «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».