Скончалась народная артистка РФ Татьяна Иванова

Умерла народная артистка России, актриса театра драмы имени Федора Волкова Татьяна Иванова. Об этом сообщает сайт театра.

Она ушла из жизни в возрасте 73 лет. Причина кончины артистки не указывается.

Коллектив театра имени Федора Волкова и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразили соболезнования родным и близким Ивановой.

«Светлая память настоящему человеку, прекрасной женщине и актрисе», — написал глава региона в своем Facebook.

Татьяна Иванова служила в Театре имени Федора Волкова с 1971 года. Она поступила туда после окончания Ярославского театрального училища в том же году. Актриса сыграла свыше 100 ролей в разных спектаклях. Иванова получила несколько наград за лучшие роли.