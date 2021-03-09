Скончалась народная артистка РФ Татьяна Иванова
Антон Демидов
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Умерла народная артистка России, актриса театра драмы имени Федора Волкова Татьяна Иванова. Об этом сообщает сайт театра.
Она ушла из жизни в возрасте 73 лет. Причина кончины артистки не указывается.
Коллектив театра имени Федора Волкова и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразили соболезнования родным и близким Ивановой.
«Светлая память настоящему человеку, прекрасной женщине и актрисе», — написал глава региона в своем Facebook.
Татьяна Иванова служила в Театре имени Федора Волкова с 1971 года. Она поступила туда после окончания Ярославского театрального училища в том же году. Актриса сыграла свыше 100 ролей в разных спектаклях. Иванова получила несколько наград за лучшие роли.
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