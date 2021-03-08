«Райя и последний дракон» возглавили российский прокат

Американский мультфильм «Райя и последний дракон» возглавил отечественный кинопрокат, сообщает портал kinobusiness.com.

Мультфильм вышел в российский прокат 4 марта и в первый после премьеры уикэнд собрал 220,7 млн руб. В центре сюжета анимационной картины — история воительницы Кумандры, которая ищет последнего в мире дракона для победы над врагом.

На втором месте оказалась картина «Пара из будущего» Алексея Нужного со 152,2 млн руб., на третьем — мультфильм «Том и Джерри» со 110,5 млн руб., ранее возглавивший российский прокат после премьеры.