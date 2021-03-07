В Москве пропал без вести художник Сергей Аверьянов

Художник Сергей Аверьянов пропал без вести в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Жена 60-летнего Сергея Аверьянова сообщила, днем 6 марта он вышел из дома и не вернулся. На связь с родственниками он не выходил, а его мобильный стал недоступен», — рассказал собеседник агентства.

По словам его жены, художник иногда выпивает, и из-за этого у них произошел конфликт накануне. Аверьянова искали на даче в Подмосковье и в комнате, принадлежащей его покойной матери, однако там его не оказалось. Мужчина был одет в черных пуховик, синие шапку и шарф, серо-черные джинсы, серый свитер, футболку цвета хаки и черные кроссовки.