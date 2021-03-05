Гагарина и Темникова спели в трибьюте Анны Ахматовой
Елена Арнольдова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Трибьют-альбом ко дню памяти русской поэтессы Анны Ахматовой «Я — голос ваш» вышел «ВКонтакте».
Премьера сборника состоялась 5 марта, в день памяти знаменитой поэтессы. В записи приняли участие Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен и поэтесса Ах Астахова. Стихотворения для композиций участники проекта выбирали самостоятельно.
«Я — голос ваш» — это цитата из произведения «Многим», созданного Анной Ахматовой в 1922 году.
Ранее сообщалось, что Земфиру обвинили в плагиате обложки нового альбома.
close