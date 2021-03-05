Гагарина и Темникова спели в трибьюте Анны Ахматовой

Трибьют-альбом ко дню памяти русской поэтессы Анны Ахматовой «Я — голос ваш» вышел «ВКонтакте».

Премьера сборника состоялась 5 марта, в день памяти знаменитой поэтессы. В записи приняли участие Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен и поэтесса Ах Астахова. Стихотворения для композиций участники проекта выбирали самостоятельно.

«Я — голос ваш» — это цитата из произведения «Многим», созданного Анной Ахматовой в 1922 году.

Ранее сообщалось, что Земфиру обвинили в плагиате обложки нового альбома.