Дуэт HammAli & Navai распался

Российский дуэт HammAli & Navai официально распался, сообщает издание PeopleTalk.

Готовящийся к выходу новый альбом может стать последним в совместной карьере артистов. «Мы не поссорились. Мы в хороших отношениях. Теперь у каждого своя дорога. Надо ставить новые цели», — уточнили они.

Дуэт был образован в июне 2016 года, известен по песням «Ноты», «Девочка-война» и «Прятки».

Ранее сообщалось, что французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk распался после 28 лет карьеры.