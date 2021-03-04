Дуэт HammAli & Navai распался
Александра Лисица
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский дуэт HammAli & Navai официально распался, сообщает издание PeopleTalk.
Готовящийся к выходу новый альбом может стать последним в совместной карьере артистов. «Мы не поссорились. Мы в хороших отношениях. Теперь у каждого своя дорога. Надо ставить новые цели», — уточнили они.
Дуэт был образован в июне 2016 года, известен по песням «Ноты», «Девочка-война» и «Прятки».
Ранее сообщалось, что французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk распался после 28 лет карьеры.
close