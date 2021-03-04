«Союзмультфильм» запускает собственный канал

Киностудия «Союзмультфильм» запустит собственный канал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу студии.

О запуске «Союзмультфильмом» неэфирного детского канала также сообщили «Известия» со ссылкой на несколько источников на телерынке. Утверждалось, что канал могут запустить на базе уже существующего телеканала «Мультиландия». В «Союзмультфильме» переговоры с ним подтвердили, однако заявили и о других потенциальных претендентах. «Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития «Союзмультфильма». Детали переговоров раскрывать пока преждевременно», — уточнили в киностудии.

Известно, что для запуска неэфирного телеканала «Союзмультфильму» нужно получить лицензию Роскомнадзора. У киностудии есть лицензия СМИ на телеканал «Союзмультфильм ТВ», которую она получила в 2016 году.

Ранее сообщалось, что дочь Алсу спела песню для нового сериала «Союзмультфильма».