СМИ: госпитализирован Александр Маршал
Александра Лисица
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Экс-солист группы «Парк Горького» Александр Маршал госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что 63-летний музыкант почувствовал себя плохо в своем доме в Барвихе.
Врачи скорой помощи приехали на вызов и приняли решение о госпитализации.
Ранее сообщалось, что госпитализированную народную артистку Людмилу Лядову перевели в реанимацию.
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