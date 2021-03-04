СМИ: госпитализирован Александр Маршал

Экс-солист группы «Парк Горького» Александр Маршал госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что 63-летний музыкант почувствовал себя плохо в своем доме в Барвихе.

Врачи скорой помощи приехали на вызов и приняли решение о госпитализации.

Ранее сообщалось, что госпитализированную народную артистку Людмилу Лядову перевели в реанимацию.