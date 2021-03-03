На Украине впервые появятся марки с обнаженными женщинами, передает «Страна.ua».

Серия марок «Ее величество — женщина» поступит в оборот 5 марта. Марки созданы на основе художественных работ «Укрпочтой», Национальным музеем Тараса Шевченко и Национальным художественным музеем Украины.

В частности, на одной из марок можно увидеть картину Шевченко «Одалиска» (1840), она продается в конверте с еще одной картиной Шевченко — «Вирсавией». На другой марке расположилась работа художника-графика Андрея Чебыкина «Энергия II» (1991), конверт к ней украшает ​​иллюстрация Чебыкина к сборнику «Опавшие листья» Ивана Франко.

Планируется, что каждая марка будет выпущена тиражом в 130 тыс. экземпляров.