Сериал «Супермен и Лоис» продлен на второй сезон
Елена Арнольдова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сериал «Супермен и Лоис» о личной жизни персонажей супергеройских комиксов продлен на второй сезон, сообщает Deadline со ссылкой на главу The CW Network Марка Педовица.
Премьера первого сезона сериала состоялась 23 февраля и показала высокие рейтинги.
Дебют шоу на нескольких платформах Педовиц называет «феноменальным».
Главные роли в сериале сыграли Тайлер Хэклин (Кларк Кент), Битси Таллок (Лоис Лейн), Джордан Эльзасс (Джонатан Кент), Александр Гарфин (Джордан Кент).
Ранее было названо время выхода финального сезона «Ходячих мертвецов».
close