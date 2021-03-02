Умер певший в группе с Бобом Марли исполнитель Банни Уэйлер

На Ямайке скончался исполнитель регги Банни Уэйлер (настоящее имя — Невилл Ливингстон), который выступал вместе с королем этого жанра Бобом Марли с момента создания культовой группы The Wailers в 1963 году. Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на менеджера музыканта Максину Стоу.

Артист ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Как рассказала Стоу, певец умер во вторник в одной из больниц ямайской столицы Кингстона.

Причина смерти не приводится.

Уэйлер покинул группу The Wailers в 1974 году. Он начал сольную карьеру. Музыкант трижды получал премию «Грэмми» за лучший альбом в стиле регги.