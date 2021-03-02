Жена Алека Болдуина раскрыла пол и имя шестого ребенка от актера

Супруга актера Алека Болдуина Хилария Болдуин рассказала о своем шестом ребенке от артиста.

Пост о новорожденной девочке она разместила в Instagram. «Мы влюблены в нашу дочь Люсию. Как и твои братья и сестры, ты исполнившаяся мечта», — написала она.

У Алека Болдуина также есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

Полгода назад у пары родился сын Эдуардо Пау Лукас. О рождении Люсии стало известно 1 марта.

Пара не давала никаких комментариев по поводу подробностей рождения малыша. В соцсетях предполагают, что ребенка могла родить супругам суррогатная мать, также поклонники звездных родителей обсуждают возможность того, что новорожденного могли усыновить.