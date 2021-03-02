В Госдуме поздравили с днем рождения Михаила Пореченкова

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме России Сергей Миронов поздравил с днем рождения актера, народного артиста России Михаила Пореченкова.

Поздравление опубликовано на сайте Миронова. «Роли Михаила Пореченкова неизменно привлекают внимание всех, кто ценит хорошее качественное кино, кто очарован магией театра. Ему блестяще удаются характеры современников, брутальных мужчин, военных, представителей закона и классические образы», — отметил он.

Миронов также подчеркнул, что Пореченков — человек с отзывчивым сердцем. «Отец большого семейства, Михаил Пореченков с удовольствием встречается с детьми, поддерживает благотворительные проекты», – добавил политик, пожелав актеру счастья, здоровья и семейного благополучия.

2 марта 2021 года Михаилу Пореченкову исполнилось 52 года.