Киприотов возмутил выбор песни о дьяволе для «Евровидения»

Кипрская телерадиовещательная корпорация CyBC (RIK) не будет менять выбранную для международного конкурса «Евровидение» песню El Diablo («Дьявол») из-за возмущения граждан, пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя совета директоров корпорации Андреаса Франгоса.

Киприотов возмутило, что в песне есть строки «Я отдала свое сердце дьяволу», священнослужители также выступили с критикой композиции, заявив, что в треке пропагандируются «физические и эмоциональные пристрастия». В адрес телестудии начали поступать угрозы поджога. Руководство RIK подчеркнуло, что Елена Цагриноу представит Кипр на конкурсе с песней о дьяволе несмотря на отрицательную реакцию некоторых граждан.

При этом Франгос заявил, что RIK уважает критику, но не намеревался оскорбить ничьи религиозные чувства. Он пригласил теологов обсудить композицию в эфире телеканала и обратил внимание на то, что в обществе есть более серьезные проблемы.

«Евровидение» было отменено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Новый конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Ранее сообщалось, когда россияне выберут участника конкурса «Евровидение-2021».