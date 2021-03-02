Саша Барон Коэн готов поехать в Казахстан

Сценарист и актер Саша Барон Коэн в беседе с «Известиями» признался, что готов приехать в Казахстан — родину его вымышленного персонажа Бората.

«Если пригласят, я с удовольствием», — сказал он. Он также отметил, что, несмотря на обращение казахской диаспоры в США к руководству премии «Золотой глобус» с призывом исключить фильм «Борат 2» из списка номинантов, в Казахстане картину приняли хорошо. «Мне сказали, что казахи, живущие в самом Казахстане, оказались с хорошим чувством юмора и приняли Бората с радостью», — поделился Саша Барон Коэн.

Ранее фильм «Борат 2» о приключениях в США казахстанского журналиста Бората Сагдиева стал лучшей комедией года, Саша Барон Коэн взял премию в номинации «Лучший актер комедии или мюзикла».

В октябре 2020 года власти Казахстана сделали фразу из «Бората» туристическим слоганом страны.