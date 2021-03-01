Появились первые кадры сериала Netflix по комиксу «Наследие Юпитера»

Стриминговый сервис Netflix показал первые кадры сериала «Наследие Юпитера». На YouTube-канале платформы был опубликован ролик-превью экранизации.

Как известно, шоу снято по мотивам комикса Марка Миллара.

Сюжет сериала повествует о супергероях, которые появились еще в в 1930-х годах. Она стали для всех уже частью обычной жизни. Однако спустя время у этих сверхлюдей появились дети. Они должны были заменить родителей на посту защитников человечества, но этому мешают проблемные характеры юных супергероев.

Премьера намечена на 7 мая 2021 года. Всего в первом сезоне сериала будет восемь эпизодов.

Ранее студия Marvel представила новый трейлер сериала «Сокол и Зимний солдат».