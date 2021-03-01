Умер звезда «Убойного футбола» Нг Ман-Тат

Гонконгский актер, звезда «Убойного футбола» Нг Ман-Тат умер на 71-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием, передает Deadline.

У актера был рак печени. Сообщается, что он скончался спокойно, рядом с ним в это время были жена и дети.

Всего Нг Ман-Тат снялся в 170 фильмах и сериалах: «Рыцарь игроков», «Сопротивление в школе», «Кулак ярости — 1991», «Безумный монах» и другие. Самым известным фильмом с участием актера стал «Убойный футбол» Стивена Чоу, вышедший в 2001 году. Картина рассказывает о необычной футбольной команде, тренирующейся с применением приемов кунг-фу.