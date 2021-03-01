Земфиру обвинили в плагиате обложки нового альбома

Рок-певицу Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома «Бордерлайн».

Музыкант Лео Лугански на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что аналогичная обложка была у его сингла, который он выпустил еще в 2019 году. «Рекламная пауза», — подписал коллаж из двух обложек он.

Сингл Лугански называется Brdrline. Это слово, как и у Земфиры, написано на черном фоне и зачеркнуто.

Земфира и дизайнер обложки «Бордерлайна» Демна Гвасалия пока не отреагировали на обвинения.

Первый за восемь лет альбом Земфира выпустила в ночь на 26 февраля.