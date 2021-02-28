Актер Певцов призвал закрыть телепередачи Андрея Малахова
Народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что телевидение должно прекратить показывать передачи наподобие программ ведущего Андрея Малахова.
«Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду», — сказал он изданию «Слово и Дело».
По мнению актера, необходимо подвергнуть цензуре все, что преподносится массовому зрителю, — кино, театр, выставки, живопись и в первую очередь телевидение.
Певцов считает, что должна быть создана некая комиссия по цензуре, куда будут входить представители культурного сообщества, искусствоведы, правоведы и представители основных церковных конфессий. Таким составом они должны решить, «что важно и нужно людям» и «как обезопасить неокрепшие души от масс-культа».
Ранее Певцов в образе Иосифа Сталина раскритиковал телеведущего Владимира Познера.