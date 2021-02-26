Юрия Соломина выписали из больницы после лечения от COVID-19

Актера Юрия Соломина 26 февраля выписали из больницы после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

По словам Михайловой, за народным артистом СССР была отправлена машина. «Он давно уже рвется в театр, где мы все его очень ждем», — сказала она.

Ранее сообщалось, что госпитализированный художественный руководитель Малого театра чувствует себя хорошо.

Народный артист СССР Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра с 1988 года. Снимался в десятках фильмов, в числе которых «Дерсу Узала», «Блокада», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить…» и других картинах.