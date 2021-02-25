Леди Гага пообещала $500 тысяч за ее похищенных собак

Американская певица Леди Гага пообещала $500 тысяч за возвращение двух бульдогов, которых украли у ее помощника во время прогулки. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на источники в силах безопасности.

По информации издания, певица находится на съемках в Риме и очень расстроена из-за случившегося. Правоохранители начали расследование.

Ранее выгульщика собак Леди Гаги тяжело ранили четырьмя выстрелами в грудь на улице в Лос-Анджелесе. Нападавшие украли двух из троих французских бульдогов звезды — Коджи и Густаво. Третья собака, Мисс Азия, была найдена полицией.