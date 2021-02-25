Зак Снайдер показал первый трейлер «Армии мертвецов»

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Кадр из фильма «Армия мертвецов» (2021) Кадр из фильма «Армия мертвецов» (2021)
Кадр из фильма «Армия мертвецов» (2021)
Netflix

Режиссер Зак Снайдер представил первый трейлер фильма ужасов «Армия мертвецов».

По сюжету, живые мертвецы захватывают Лас-Вегас — в трейлере можно заметить узнаваемые виды города-курорта и привычных для его улиц персонажей, например, двойников Элвиса Пресли. На фоне этого главный герой фильма планирует совершить крупное ограбление, в чем ему помогает команда наемников.

Главные роли в «Армии мертвецов» исполнили Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Хироюки Санада и др.

Премьера картины состоится на стриминговом сервисе Netflix 21 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что Зак Снайдер хотел влюбить Бэтмена в Лоис Лэйн в своей версии «Лиги справедливости».