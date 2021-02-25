Выгульщика собак Леди Гаги тяжело ранили на улице

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Леди Гага на MTV Video Music Awards 2020 Леди Гага на MTV Video Music Awards 2020
Леди Гага на MTV Video Music Awards 2020
Reuters

Выгульщик собак певицы Леди Гаги Райан Фишер был тяжело ранен четырьмя выстрелами в грудь на улице в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Двое нападавших, которых описывают как темнокожих мужчин в кепках, украли двух из троих французских бульдогов звезды — Коджи и Густаво. Третья собака, Мисс Азия, была найдена полицией. Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле.

Фишера доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Мужчина заботился о собаках певицы во время ее поездки в Италию.

Ранее участник лейбла Канье Уэста рассказал о покушении.