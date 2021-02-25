Финчер может снять Фассбендера в своем новом триллере для Netflix

Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Манк») приступил к работе над новым триллером для стримингового сервиса Netflix, передает Deadline.

Фильм будет экранизацией графического романа Алексиса Ноулента «Убийца», главный герой которого — находящийся в личностном кризисе профессиональный киллер. Предположительно, главную роль в картине сыграет Майкл Фассбендер. Контракт с ним пока не заключен, с артистом ведутся переговоры.

Сценарий для картины напишет Эндрю Кевин Уокер — автор сценария снятого Финчером триллера «Семь».

В 2020 году Дэвид Финчер заключил контракт с Netflix, согласно которому в ближайшие четыре года новые фильмы режиссера будут выходить на этой платформе.

Ранее «Манк» Финчера стал фаворитом номинаций на премию кинокритиков США.