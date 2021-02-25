В Москве началось голосование о памятнике на Лубянке

На московском портале «Активный гражданин» стартовало голосование по вопросу установки памятника на Лубянке.

Москвичам предлагается сделать выбор между монументами Феликса Дзержинского и Александра Невского. За первый час голосования успели сделать выбор около 15 тыс. человек, в опросе лидировал Невский.

С инициативой узнать мнение горожан об установке монумента на Лубянке выступила Общественная палата города Москвы. Ранее на площади в разные годы стояли фонтан, памятник, временные композиции.

Памятник Дзержинскому авторства Евгения Вучетича был установлен на Лубянке в 1958 году. В 1991 году его снесли, а затем перенесли в парк «Музеон» на Крымском валу, где он и находится сейчас. Писатели Захар Прилепин и Александр Проханов во главе инициативной группы в начале февраля 2021 года попросили вернуть памятник.