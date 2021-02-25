Познер объяснил заявления о «негативном влиянии» православия на Россию

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Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в... Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Телеведущий Владимир Познер объяснил свои заявления о «негативном влиянии» православия на развитие России в интервью YouTube-каналу «Серафим».

Познер отметил, что, по его мнению, различные направления христианства оказали разное влияние на исповедующие их народы.

«С моей точки зрения, разумеется, в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических. В католических лучше, чем в православных, а в православных — хуже всех», – заявил журналист.

Несогласие с аргументом Познера выразил протоиерей Александр Абрамов. По его словам, столица православной Византии Константинополь был не менее развит, чем католический Лондон, а царская Россия в начале XX века была «очень динамичной» страной.

Представитель РПЦ добавил, что проблемы современной России связан с особенностями ее исторического пути, а не с православной верой.

Ранее Познер назвал главной проблемой России советский менталитет.