Екатерину Градову похоронили в Москве

Актрису Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА «Новости».

На церемонии прощания присутствовали близкие и друзья Градовой, а также ее коллеги по сцене. Могила Градовой расположена на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища.

Всесоюзная известность к Екатерине Градовой пришла в 1973 году, когда она сыграла радистку Кэт в телефильме Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны». Позже сыграла в телефильме «Место встречи изменить нельзя». Служила в Московском академическом театре сатиры.

Последние годы жизни Екатерина Градова провела с мужем Игорем Тимофеевым в их доме во Владимирской области в деревне Горки.

О смерти 74-летней Градовой стало известно 22 февраля.