Зак Снайдер хотел влюбить Бэтмена в Лоис Лэйн в «Лиге справедливости»

Режиссер Зак Снайдер в беседе с Vanity Fair признался, что в своей версии фильма «Лига справедливости» хотел влюбить супергероя Бэтмена в девушку Супермена Лоис Лэйн.

Бэтмен, по задумке автора, должен был сделать нравственный выбор между любовью к Лоис Лэйн и долгом перед Суперменом.

Неизвестно, войдет ли любовная линия в режиссерскую версию картины — четырехчасовую «Лигу справедливости Зака Снайдера», премьера которой состоится 18 марта на HBO Max.

В 2017 году фильм «Лига справедливости» вместо Зака Снайдера, вышедшего из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.

Ранее в сети появился финальный трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера.