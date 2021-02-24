Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в квартире в Москве

Киностудия им. М. Горького

Российский актер Дмитрий Писаренко обнаружен мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщает Life Shot.

Отмечается, что в полицию обратился родственник артиста. Он рассказал, что в последние дни Писаренко не покидал свою квартиру и перестал выходить на связь.

Прибывшим на место правоохранителям пришлось вскрыть дверь квартиры. Актер был обнаружен мертвым, на его теле не нашли признаков насильственной смерти.

Родственники сообщили, что мужчина страдал острым панкреатитом (воспаление поджелудочной железы).

Дмитрий Писаренко скончался в возрасте 61 года. Он снимался в таких фильмах, как «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Ревизор», «Оленья охота», «Золото» и тд.