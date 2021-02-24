Поэт Лоуренс Ферлингетти умер на 101-м году жизни

Скончался американский поэт Лоуренс Ферлингетти. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителей его семьи.

Ферлингетти умер дома в Сан-Франциско на 101-м году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких.

За свою карьеру поэт выпустил более 30 поэтических сборников. Также он открыл книжный магазин City Lights в 1953 году. Как отмечается, Ферлингетти принадлежал к бит-поколению американских авторов 1940-1950-х годов.